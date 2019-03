Čaputová je konzervativní v tom nejlepším slova smyslu, míní komentátor Šimečka. Mluví o „společenské revoluci“

V souvislosti s úspěchem Čaputové se často zmiňuje touha po změně. Podle Šimečky se toto volání podaří naplnit spíše v psychologické než ve věcné rovině. „Prezidentské pravomoci nejsou tak velké,“ upozornil komentátor. „To, co dnes vidíme, má až charakter jisté společenské revoluce,“ míní Šimečka.

Podle něj by se Čaputové mohlo podařit změnit jazyk současné politiky. „Ten je velmi brutální a často i vulgární. Tím, jaká je, včetně svých morálních hodnot, působí velmi klidně. Mluví jazykem, který je úplně jiný než jazyk, kterým mluví ostatní politici. Bez ohledu na to, co říká, může lidem ukázat, že se to může dělat jinak, že i oni mohou být jiní, méně naštvaní,“ míní Šimečka.