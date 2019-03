Chaos v parlamentu trvá, „sebeobětování“ Mayové se možná mine účinkem, píše britský tisk

Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů, jak postupovat při odchodu z Evropské unie, a to včetně brexitu bez dohody. Premiérka Mayová naznačila, že pokud by poslanci napotřetí schválili rozvodou dohodu, mohla by rezignovat. O dohodě by mohla nechat hlasovat v pátek.

List Metro informuje čtenáře o navržené demisi rýmem „Vote brexit and I'll exit“ (Hlasujte pro brexit a já odejdu). Podle deníku Mayová nabídkou rezignace vytáhla poslední kartu, aby dohodu prosadila. List poznamenal, že dosavadní odpůrce dohody a jeden z hlavních zastánců odchodu z EU Boris Johnson ihned poté oznámil, že plán Mayové podpoří.

Osmkrát ne má v titulku deník The Guardian, který k tomu uvedl, že se parlament konečně k brexitu vyjádřil. Novinářka Jedidajah Otteová k tomu na webu listu poznamenala, že středeční hlasování nepřineslo o moc víc než řádek z textu skladby Bohemian Rhapsody britské kapely Queen. V této písni zazní ne po sobě hned sedmkrát.

List Daily Mirror si pohrál s tím, že v angličtině se příjmení premiérky shoduje s názvem měsíce května. Dvaadvacátý květen (anglicky May), na který EU odložila brexit, pokud tento týden britská Dolní sněmovna dohodu o odluce schválí, označil Daily Mirror za konec Mayové (May, jak zní nepřechýleně v angličtině premiérčino příjmení). Středeční dění ve sněmovně pak Daily Mirror označil za chaos.