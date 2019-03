Sarajevský psychiatr symbolem války. Karadžič patří k hlavním strůjcům bosenské tragédie

Také mnozí Srbové požadují Karadžiče za hrdinu, stejně jako exvelitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiče . Dokazuje to jak třeba demonstrace desítek nacionalistů před bělehradskou věznicí, do které byl Karadžič po svém zadržení v roce 2008 převezen, tak tehdejší výrok představitele Srbské radikální strany (a současného srbského prezidenta) Aleksandara Vučiče: „Karadžič je srbský hrdina; jeho zadržení vyvolá silný odpor.“

Karadžič byl přesvědčen o své nevině. „Nic z toho, co se stalo, nebylo výsledkem chování státu,“ řekl v roce 2015 před haagským tribunálem. Jediné, co přiznal, bylo, že jako politický vůdce v době války „nese morální odpovědnost za zločiny spáchané občany a silami Republiky srbské“. Tvrdil, že se stal obětí „politického procesu zinscenovaného s cílem démonizovat srbský národ v Bosně a jeho samého“.

„Po třinácti letech jsme konečně dospěli k okamžiku pravdy. Myslím, že to do našich srdcí přináší určitý pocit usmíření, že nás to obrací směrem k budoucnosti,“ reagovala na Karadžičovo dopadení Munira Subašičová, která při masakru ve Srebrenici přišla o dva syny.

Dochovaly se zkazky o tom, jak občas svým dobrozdáním pomohl někomu odložit nástup trestu. Sám v polovině 80. let strávil ve vězení přes rok, důvodem prý byly machinace, díky kterým si postavil chatu nad Sarajevem. Podle Karadžičových příbuzných ale byla celá kauza pomstou jugoslávské tajné služby za to, že s ní odmítl spolupracovat během studijního pobytu v Americe.

Během studií se Karadžič seznámil i se svou budoucí ženou Ljiljanou, pocházející z prominentní rodiny sarajevských Srbů. Ambiciózní žena ho během let podle kritiků postupně ovládla, zprvu se ale i díky ní dostal do sarajevské lepší společnosti.

Většina pramenů se shoduje v tom, že Karadžič byl dobrý student, za vyšším vzděláním zamířil ale trochu netypicky do Sarajeva. Otec sice původně chtěl, aby z něj byl středoškolský učitel, syn ale upřednostnil střední zdravotnickou školu a medicínu. Lékařské vzdělání získal také na newyorské Columbijské univerzitě.

Jeho otec Vuko patřil mezi četniky (srbští vojáci, bojující zprvu pro Němcům, později někdy po jejich boku a také proti komunistickému odboji), po vítězství Titových partyzánů byl odsouzen na sedm a později patnáct let žaláře. Z vězení se vrátil v roce 1950, když Radovanovi bylo pět let.

Snaha o „vyčištění“ Bosny

Do politiky se sám aktivně zapojil koncem osmdesátých let. Zprvu koketoval se zelenými, nakonec ale – pod vlivem spisovatele a známého propagátora myšlenky Velkého Srbska Dobrici Ćosiče – stanul v roce 1989 u zrodu Srbské demokratické strany Bosny a Hercegoviny, v jejímž čele stál po sedm následujících let.

Už v říjnu 1991 v bosenském parlamentu vyhrožoval, že pokud si Bosna vyhlásí samostatnost, bude to cesta do pekel, na které bude muslimský národ zničen. Představitelé srbské menšiny pak v Bosně vyhlásili na jaře 1992 samostatný stát s názvem Republika srbská, do jehož čela se postavil právě Karadžič.

Během Karadžičova působení v prezidentské funkci se jednotky bosenských Srbů pokusily o „vyčištění“ jimi ovládané části Bosny od nesrbského obyvatelstva. A jejich snaha vyústila v největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Karadžič částečně sloužil jako nástroj jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče. „V klíčových letech 1990 až 1995, kdy hrál zásadní roli ve válce v Bosně a Hercegovině, byl Karadžič nezpochybnitelným vůdcem bosenských Srbů, byť nad ním vždy ještě hlavní slovo měl Miloševič. Ale to nebyl úplný mikromanažer, ten udával takový obecný směr, ale to podstatné vykonával Karadžič,“ dodal ve vysílání ČT24 balkanista Matyáš Zrno.

Symbolem tři a půl roku trvajícího etnicky motivovaného násilí se stalo ostřelování bosenského hlavního města Sarajeva a především masakr přibližně osm tisíc muslimů v enklávě Srebrenica v červenci 1995. Během války zahynulo sto tisíc lidí, další dva miliony musely opustit své domovy.

Konflikt byl ukončen až na podzim roku 1995 mírovými smlouvami z amerického Daytonu, a to bez přímé účasti tamních Srbů, ale i Chorvatů. Obě strany zastupovali jejich protektoři z Bělehradu a Záhřebu.