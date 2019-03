Karadžič dostal doživotí. Haagský soud zpřísnil bývalému vůdci bosenských Srbů trest

Odvolací soud konstatoval, že původní verdikt byl s ohledem na spáchané zločiny a tíhu Karadžičovy zodpovědnosti příliš mírný. Karadžič byl obviněn z celé řady trestných činů, mj. z genocidy, zločinů proti lidskosti, vražd a porušení pravidel vedení války.

V březnu 2016 ho uznal ICTY vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby, které se týkaly i masakru osmi tisíc muslimských mužů ve Srebrenici, víc než tříletého obléhání Sarajeva, jež nepřežilo přes jedenáct tisíc lidí, pronásledování Bosňáků a Chorvatů v Bosně či braní příslušníků mírových sil OSN jako rukojmí.

Osvobodil jej pouze v případě genocidy související se zločiny spáchanými v sedmi městech (Ključ, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica, Foča, Zvornik a Bratunac), a to kvůli nedostatku důkazů. Za zbylé činy mu soudci vyměřili trest čtyřicet let vězení.

Soudní proces tehdy trval 499 dní a vystoupilo při něm 586 svědků. Obě strany se proti rozhodnutí odvolaly, prokurátor žádal doživotí. Karadžič vinu popírá, v odvolání poukazoval na „věcná a procesní pochybení“, jež podle něj vedla k jeho nesprávnému odsouzení. Navrhl proto zrušení rozsudku nebo aspoň snížení trestu.

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály, který po ukončení činnosti ICTY v roce 2017 převzal jeho agendu, nyní zpřísnil Karadžičovi trest na doživotí.