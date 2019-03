Tisíce Rusů odmítly cenzuru internetu. Policie zatýkala účastníky s „bezpilotními aparáty“

Podle aktivistů vyrazilo do ulic patnáct tisíc lidí, policie ale udává jen šest a půl tisíce. „Jsem na demonstraci, abych ukázal vládě, že nejsem vůbec připraven zřeknout se internetu, anonymity a práva vyjadřovat svůj názor,“ konstatoval student Ruslan. „Je tady jen málo lidí v mém věku. To je smutné, protože neužívají internet a o to, co se děje, se nestarají,“ podotkla demonstrující důchodkyně Elena.

Manifestace byla povolená, přesto si policie nejméně patnáct lidí odvedla. Podle ruských opozičních médií zatýkání zdůvodnila tím, že někteří demonstranti do průvodu přišli s nafouknutými balonky, které strážci pořádku označili za nepovolené „bezpilotní aparáty“. Zakázány byly rovněž transparenty kritizující vládu nebo prezidenta, protože se prý „nevztahují k tématu“.