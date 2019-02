Téměř 160 venezuelských vojáků a policistů dezertovalo. Přešli do Kolumbie

Během posledních 48 hodin uprchlo před diktaturou venezuelského vůdce Nicoláse Madura 146 členů ozbrojených sil do kolumbijského departmentu Norte de Santander a dalších deset do departmentu Arauca, informoval migrační úřad. První dezerce se odehrály už v sobotu ráno.

„Existuje mnoho profesionálních jednotek, které tohle chtějí udělat (dezertovat - pozn. red.). Bude to dominový efekt. Bude to mít výrazný vliv na ozbrojené síly,“ řekl BBC jeden z uprchlých vojáků. „Ozbrojené síly kolabují, protože mnoho důstojníků je zkorumpovaných. Profesionální armáda je unavená. Nemůžeme zůstat otroky, osvobozujeme se,“ dodal devětadvacetiletý dezertér.

Další dezertérka popsala nedělní atmosféru na venezuelských hranicích jako napjatou. „Myslela jsem na to, že nemohu ublížit vlastním lidem,“ řekla BBC. „Moje dcera je stále ve Venezuele a to mě zraňuje nejvíc. Ale udělala jsem to pro ni. Je to težké, protože nevím, co jí (venezuelské úřady - pozn. red.) mohou udělat,“ dodala žena.