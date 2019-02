Švédská studentka v pátek nechodí do školy, nelíbí se jí lhostejnost ke změně klimatu. A přidávají se k ní další

video Události ČT: Studenti v pátek nechodí do školy, nechtějí zavírat oči před klimatickými změnami

V minulém roce coby teprve patnáctiletá studentka zahájila Greta Thurnbergová svou osobní stávku a místo ve školní lavici seděla pátek co pátek s transparentem před švédským parlamentem. Argumentovala: Proč chodit do školy, když planetě hrozí katastrofa? A svou vládu viní z nedodržování pařížské klimatické dohody z roku 2015, v níž státy slíbily omezení emisí skleníkových plynů.

„Samozřejmě, že mě rodiče posílali do školy. Ale neodradí mě od toho, co dělám,“ uvedla tehdy. Dívka, které lékaři diagnostikovali aspergerův syndrom a ADHD, zůstávala ve svém vzdoru dlouho sama. V současnosti je z ní ovšem asi nejslavnější aktivistka světa, dostala pozvání i na Světové ekonomické fórum do Davosu a má následovníky na celém světě.

Páteční protesty pod heslem Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) se od už uskutečnily v Německu, Austrálii či Velké Británii – a v Belgii ve čtvrtek do ulic vyšlo dokonce 7500 lidí.