Od Euromajdanu uplynulo pět let. Některé osobnosti ukrajinské revoluce zamířily do politiky

„Při zásahu jsem necítila bolest. Byl to divný pocit. Jako by někde poblíž vybuchl granát. Taková tupá rána, návaly. Něco nepochopitelného,“ vrací se ve vzpomínkách na revoluční boje v centru Kyjeva.

Majdanské revoluce se účastnila například zdravotnice Olesja Žukovská. Jako jednadvacetiletá studentka medicíny přicházela na Majdan každý den ošetřovat zraněné. Až do osudného 20. února, kdy během takzvaného krvavého čtvrtka sama utrpěla zranění.

„Jakmile se objevily první oběti, byla to červená linie, kterou překročila státní moc. A s takovou mocí už nebylo možné dál žít,“ řekl dnešní primátor Kyjeva Vitalij Kličko, který byl v roce 2014 opozičním poslancem. Dnes už jako primátor nevelí jen Náměstí nezávislosti, ale rovnou celému Kyjevu a spolu s ostatními politiky čelí nadějím i stížnostem pětačtyřicetimilionové země.

Po revoluci vstoupil Najem na proevropské linii do politiky. V parlamentu se setkal s klíčovou postavou Majdanu - s bývalým šampionem světového boxu a poslancem Vitalijem Kličkem. Těžká váha sportu i tehdejší opozice se stala jedním ze tří nejvyšších lídrů revoluce.

„Byli jsme chronicky vyčerpaní. Vůbec jsme nebyli schopní pojmout, co se děje. Natolik jsme si zvykli, že zabíjejí lidi. Dokonce jsme si zvykli na smrt,“ vypověděl Mustafa Najem, který v roce 2014 prožil ukrajinskou změnu režimu jako reportér a aktivista.

Mustafa Najem měl v době Euromajdanu už léta neblahých zkušeností s režimem tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče. Coby reportéra a aktivistu Najema opakovaně zbili, musel na výslechy, bojoval s cenzurou. Byl to právě on, kdo na Náměstí nezávislosti (Majdan) svolal vůbec první demonstraci.

Ruslan Kocaba – novinář a podle Amnesty International ukrajinský vězeň svědomí - patřil k sympatizantům Majdanu, později ale vyzval k bojkotu mobilizace vyhlášené kvůli konfliktu na východě země a skončil za to ve vězení. Odvolací soud ho nakonec osvobodil.

„Poznal jsem všechny ukrajinské prezidenty. Všechny jsem ostře kritizoval. Ale teprve za Porošenka mě za kritiku zavřeli do vězení,“ řekl Kocaba, který i boj mezi vládními jednotkami a proruskými separatisty na Donbasu důsledně nazývá občanskou válkou. Přiživuje ho podle něj samotný Kyjev, aktivní roli Ruska ovšem nepopírá.

Ukrajina se podle Kocaby v posledních pěti letech propadla ještě hlouběji do spirály korupce, slábnoucí ekonomiky a omezování svobody slova. „Většina lidí by (znovu) nešla na Majdan. Jako první by strhli Porošenka, Jaceňuka, Klička a… kdo tam ještě byl… Ťahnyboka z pódia na Majdanu. Ne jako zloděje, ale jako zrádce státu,“ dodal Kocaba.