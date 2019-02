Irsko představilo plán, který nechce použít. Má zmírnit dopady případného brexitu bez dohody

Brexit bez dohody by zasáhl Irsko mnohem výrazněji než další země EU. Pro zmírnění potenciálních dopadů připravila vláda v Dublinu rozsáhlý zákon. Zajistil by v případě brexitu bez dohody po 29. březnu dostupnost nejdůležitějších služeb a produktů, jako je zdravotnická péče či přeshraniční autobusová doprava. Vláda chce také umožnit pokračování společných grantových programů s Británií a navrhuje řadu nástrojů na pomoc podnikům.

„Nemůžeme vyvážit všechny škody, které napáchá (brexit bez dohody), ale děláme, co můžeme,“ řekl irský ministr zahraničí Simon Coveney. Irsko podle něj čelí potenciálnímu „stavu nouze“, a doufá proto, že připravovaná opatření nebudou nakonec potřeba. Rovněž vyjádřil naději, že i při brexitu bez dohody by bylo možné zabránit hraničním kontrolám skrze „regulační sladění, pakliže by žádný jiný mechanismus nefungoval“. Právě vznik fyzických hraničních kontrol vzbuzuje největší obavy. Křehký mír v Severním Irsku se na konci minulého století podařilo vybudovat hlavně díky odstranění hranice mezi částí Spojeného království na severu a republikou Irsko na jihu.

O brexitu bude jednat i Merkelová s Macronem Krizové plány Bruselu pro neřízený brexit podle Financial Times (FT) předvídají i pokračování vyjednávání s Londýnem. „Jestliže Británie příští měsíc odejde z EU bez dohody, unijní vyjednavači pro brexit s rozhovory neskončí, nýbrž nastaví odpočet k novému termínu 18. dubna,“ napsal list. Toto datum je prý v plánech Evropské komise uvedeno jako termín, do kterého by musela Británie potvrdit čistý příspěvek sedmi miliard eur (180 miliard korun) do unijního rozpočtu pro letošní rok. „Po 20 dnech pravděpodobného chaosu v přístavech, supermarketech a na hranicích bude tento termín pro Británii šancí na odvrácení dlouhodobější roztržky se svým největším obchodním partnerem, pakliže bude ochotna zaplatit,“ popisuje FT. Podle deníku by neřízený britský odchod z EU odstartoval velmi dramatickou fázi vyjednávání, v níž by bylo cílem Unie přimět Británii k přijetí základních pilířů aktuální „rozvodové“ dohody, tedy příspěvků ve výši 45 miliard eur (přes 1,1 bilionu korun) a takzvané irské pojistky.