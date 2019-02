Drogový král Guzmán vinen. „Prcek“ zřejmě stráví zbytek života v americkém vězení

Guzmánovi byla prokázána vina ve všech deseti bodech obžaloby. Verdikt poroty padl po tříměsíčním procesu, během něhož obžalovaný nevypovídal. Výši trestu soud oznámí později, Guzmán ale patrně poputuje do vězení s nejvyšší ostrahou.

Guzmán při čtení verdiktu seděl a neprojevil žádné pocity. Když porota opustila soudní síň, on a jeho žena si položili ruce na srdce a ukázali si navzájem zdvižený palec.

„Porota došla k závěru, že Guzmán vedl Sinalojský kartel. Jeden z nejnebezpečnějších a největších drogových kartelů na světě. Guzmán je podle poroty zodpovědný za násilí – včetně zabíjení a pašování ohromného množství drog do Spojených států za posledních několik dekád.“

Jednašedesátiletý drogový boss stanul před soudem loni v listopadu. Podle prokuratury je šéf kartelu Sinaloa zodpovědný za existenci rozsáhlé kriminální sítě, která mezi roky 1989 a 2014 přepravila a distribuovala na 200 tun drog z Kolumbie do USA a Kanady v hodnotě asi 14 miliard dolarů (zhruba 350 miliard korun).

Kriminální gangy na hranicích mezi USA a Mexikem postavily v posledních letech četné tunely, některé velmi sofistikované. V dubnu 2015 například objevila policie tunel s ventilací, osvětlením i transportním systémem s kolejnicí a vozíky, které přepravovaly drogy z Mexicali do Calexika.

Operuje na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem, zejména s kokainem, heroinem a metamfetaminem. Kartel má tuto trasu přes hranice s Kalifornií v oblibě, neboť je odtud snadný přístup na dálnice, které směřují jak do Kalifornie, tak do Arizony.

Usvědčit ho pomohlo čtrnáct předvolaných svědků, většinou bývalých kompliců nebo konkurentů.

„Máte-li pochybnosti o jeho vině, položte si otázku, proč měl bodyguardy, proč se skrýval v horách, proč vybudoval půldruhakilometrový tunel, aby se dostal z vězení, proč špehoval vlastní manželku a dvě milenky,“ řekla porotcům Goldbargová. „Otázky by mohly pokračovat. Odpověď dává sám zdravý rozum,“ dodala.

Slavné Guzmánovy útěky

Už v lednu 2001 se „Prckovi“ podařilo prchnout z věznice s maximální ostrahou v dodávce vozící prádlo z prádelny. Tehdy se spravedlnosti vyhýbal 13 let, než byl v únoru 2014 dopaden. V červenci 2015 pak projel na motorce připevněné ke kolejnici 1,5 kilometru dlouhým tunelem, který vedl ze sprchy v jeho cele do rozestavěného domu v polích. Do tajné skrýše jej pak přepravilo soukromé letadlo.

Znovu byl zatčen v roce 2016 ve městě Los Mochis. Příslušníci mexického vojenského námořnictva ho původně chtěli zadržet již při ranní razii, ale Guzmánovi se podařilo opět zmizet – tentokrát stokou. Později byl dopaden, když se snažil z města ujet automobilem. Během přestřelky zahynulo šest lidí. Při zásahu v Guzmánově domě byl nalezen velký zbrojní arzenál, včetně raketometu a dvou obrněných vozidel.