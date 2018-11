V USA soudí drogového krále Guzmána. Obávaný „Prcek“ unikal z vězení kanalizací i v prádle

Mládí s marihuanou a pod dohledem narkobarona Guzmán se narodil v roce 1957 ve městě Badiraguato na severozápadě Mexika do rodiny farmářů. S drogovým obchodem přišel do kontaktu brzy – Badiraguato je totiž branou do mexického zlatého trojúhelníku. Místo, kde se setkávají státy Sinaloa, Chihuahua a Durango, je jednou z největších pěstíren marihuany a máku v zemi. I Guzmán s otcem sel a sklízel marihuanu, stejně jako řada místních. Do područí vzal brzy „Prcka“, který je tak přezdívám kvůli malé výšce 167 centimetrů, boss kartelu Guadalajara Miguel Angel Felix Gallardo, známý jako Kmotr. Ten Guzmána pověřil kontakty s kolumbijskými obchodníky.

„Prckovi“ se začalo rychle dařit, a tak se rozhodl založit v osmdesátých letech vlastní kartel s názvem Sinaloa. Podle odhadů dopravil tento kartel přes hranice USA asi čtvrtinu všech drog. Po neúspěšném atentátu na svou osobu ze strany konkurenčního gangu byl v roce 1993 poprvé zatčen mezickými úřady a odsouzen na dvacet let za mřížemi.

Fakta Kartel Sinaloa Kartel Sinaloa Operuje na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem, zejména s kokainem, heroinem a metamfetaminem. Kartel má tuto trasu přes hranice s Kalifornií v oblibě, neboť je odtud snadný přístup na dálnice, které směřují jak do Kalifornie, tak do Arizony. Kriminální gangy na hranicích mezi USA a Mexikem postavily v posledních letech četné tunely, některé velmi sofistikované. V dubnu 2015 například objevila policie tunel s ventilací, osvětlením i transportním systémem s kolejnicí a vozíky, které přepravovaly drogy z Mexicali do Calexika.

Podle mexického generálního prokurátora, jehož popis ocitoval list New Yorker, je Guzmán „egocentrický, narcistický, chytrý, vytrvalý, houževnatý, pečlivý, náročný a tajnůstkářský“ člověk. V Mexiku je „Prcek“ obávaný muž zejména kvůli drogové válce mezi kartely, která za sebou zanechala tisíce mrtvých, upozorňuje BBC. Mexiko se nejprve vydání „Prcka“ do USA bránilo. V roce 2016 tehdejší mexický ministr spravedlnosti uvedl, že Guzmán si nejprve musí odpykat svůj trest v Mexiku. Následným vydáním kriminálníka mexická vláda de facto přiznala, že Guzmán je nad její síly. „Prckovi“ se totiž podařilo hned dvakrát uprchnout z mexického vězení. Slavné Guzmánovy útěky Už v lednu 2001 se mu podařilo prchnout z věznice s maximální ostrahou v dodávce vozící prádlo z prádelny. Tehdy se spravedlnosti vyhýbal 13 let, než byl v únoru 2014 dopaden. V červenci 2015 pak projel na motorce připevněné ke kolejnici 1,5 kilometru dlouhým tunelem, který vedl ze sprchy v jeho cele do rozestavěného domu v polích. Do tajné skrýše jej pak přepravilo soukromé letadlo.

Záběry z míst, po kterých drogový boss prchal z cely

Znovu byl zatčen v roce 2016 ve městě Los Mochis. Příslušníci mexického vojenského námořnictva ho původně chtěli zadržet již při ranní razii, ale Guzmánovi se podařilo opět zmizet – tentokrát stokou. Později byl dopaden, když se snažil z města ujet automobilem. Během přestřelky zahynulo šest lidí. Při zásahu v Guzmánově domě byl nalezen velký zbrojní arzenál, včetně raketometu a dvou obrněných vozidel.

Prodával drogy, aby měl na jídlo Generální prokurátorka uvedla, že se úřadům podařilo mafiána vystopovat mimo jiné proto, že hodlal natáčet autobiografický snímek. Volal proto producentům a herečkám, což se mu stalo osudným. V té době s ním dělal rozhovor pro časopis Rolling Stone herec Sean Penn. Guzmán v rozhovoru vylíčil svůj příběh včetně dětství v chudé rodině. V místě, kde se narodil, nebyly žádné pracovní příležitosti, a tak v patnácti letech začal pěstovat a prodávat marihuanu, aby si vydělal na jídlo. Zhruba o dvacet let později, už jako šéf zločinecké organizace Sinaloa, nechal El Chapo prokopat první podzemní tunel pod mexicko-americkou hranicí z Tijuany do San Diega, jímž do Spojených států distribuoval své zboží.

Joaquín El Chapo Guzmán narkobaron „Kdyby nebyla poptávka, nebyly by tržby. Je pravda, že konzumace den po dni roste. A tak prodáváme a prodáváme.“ Joaquín El Chapo Guzmán narkobaron