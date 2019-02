Trump a Kim se znovu potkají na konci února. Summit se má konat ve Vietnamu

Kim a Trump se sešli poprvé 12. června v Singapuru a severokorejský vůdce se na setkání zavázal k postupné denuklearizaci KLDR. V září pak napsal americkému prezidentovi dopis , který Bílý dům označil za „srdečný a pozitivní“. Prezident Trump dlouhodobě označuje svůj vztah s Kimem za „vřelý“. Bezprostředně po summitu navíc Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení s Jižní Koreou , s níž se - alespoň formálně - Kimům režim také sbližuje

Trump rovněž řekl, že na únor plánuje schůzku s čínským prezidentem. Z jeho slov nebylo zřejmé, zda i tento summit se uskuteční ve Vietnamu; počítá s tím ale honkongský list South China Morning Post.

Jednání se bude konat v době, kdy experti obou zemí diskutují o podmínkách nové obchodní dohody. Příměří v americko-čínské obchodní válce platí do 1. března. Trump ale Čínu ve svém poselství obvinil z útoků proti americkému průmyslu a z krádeží intelektuálního vlastnictví.

Kim slíbil denuklearizaci KLDR. USA ale mají být první, dodal později

Ve svém novoročním projevu prohlásil Kim Čong-un, že se Severní Korea chce zbavit nukleárních zbraní - Spojené státy si ale nemají klást jenostranné požadavky. Pak by se totiž mohla KLDR vydat „novou cestou“; co to znamená, ale neupřesnil.

Řekl také, že by denuklearizace země probíhala rychleji, kdyby USA zrušily sankce uvalené na Kimům režim. Podobně se vyjádřila také severokorejská agentura KCNA: podle ní je nutné, aby se ještě předtím, než se KLDR vzdá jaderných zbraní, denuklearizovaly Spojené státy.