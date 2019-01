Soud zpřísnil trest českému řidiči kamionu. Za pašování migrantů si odsedí dva roky

Francouzská justice Sagana potrestala za pašování migrantů poté, co se začátkem července v jeho kamionu po cestě z přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Řidič od začátku tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Běženci mu prý do návěsu vlezli, když spal.

Petici za jeho propuštění podepsalo několik tisíc lidí.

Podle právníka Ladislava Drhy by se nyní řidič, který dlouhodobě s rodinou žije ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce, mohl podmínečně dostat na svobodu v červenci. Do délky trestu se mu totiž započítává i jeho dosavadní pobyt ve věznici Longuenesse.