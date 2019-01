Sarkozy prohrál bitvu s médii v kauze financování prezidentské kampaně Libyí

Částka měla být určena na kampaň před volbami v roce 2007, které Sarkozy vyhrál, když porazil kandidátku socialistů Ségolene Royalovou. Dokument podepsal bývalý šéf libyjských zpravodajských služeb a exministr zahraničí Músá Kúsa, uvedl Mediapart. Kúsa nyní žije v exilu.

V případu figuroval také Sarkozyho bývalý ministr Brice Hortefeux. Částku údajně domluvili Kúsa, Hortefeux a francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine na schůzce v říjnu 2006. Server ale neuvedl, zda Libye kampaň nakonec skutečně financovala.

Sarkozy v roce 2012 označil obvinění za směšné a politicky motivované vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám. „Pokud by kampaň financoval, tak by to znamenalo, že jsem mu pak nebyl moc vděčný,“ řekl ironicky Sarkozy, který se důrazně zasazoval za mezinárodní vojenské operace proti Kaddáfímu.