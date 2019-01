V jednorázových plenách ve Francii odhalily testy nebezpečné látky. Vážné nebezpečí ale dětem nehrozí

Podle studie byly v plenách nalezeny potenciálně škodlivé látky včetně butylfenylmethylpropionu, který se používá mimo jiné v kosmetických výrobcích nebo parfémech. Zmíněný glyfosát, který prodávají desítky firem po celém světě, by měl být ve Francii do tří let zakázán. Výjimku představují zemědělci, protože pesticid nemá žádnou ověřenou alternativu.

Francouzská ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová tvrdí, že současná situace nepředstavuje pro děti nebezpečí, podle francouzské agentury pro životní prostředí ANSES ovšem rizika nelze vyloučit.

Do studie byly zahrnuty různé druhy jednorázových plen, jež se prodávají na francouzském trhu. O konkrétních značkách ale nemluví. Podle agentury ANSES dítě během tří prvních let života potřebuje kolem čtyř tisíc plen.