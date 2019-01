Lavrov kritizoval USA kvůli smlouvě o raketách, Japonsku vyčetl přístup ke sporu o Kurily

Lavrov ve středu označil Japonsko za jedinou zemi světa, která odmítá uznat výsledky druhé světové války. K oteplení ve vzájemných vztazích podle něj nepřispívá ani skutečnost, že se Tokio připojilo k protiruským sankcím Západu. „Shoda v názorech na globální otázky je velmi daleko,“ prohlásil ruský ministr.

Moskva ale nestaví Tokio před žádné ultimátum, upozornil Lavrov. Zopakoval nicméně ruské stanovisko, že japonské požadavky na návrat zabraných jihokurilských ostrovů jsou v rozporu se závazky, které Japonsko převzalo ratifikací Charty OSN potvrzující nezvratnost výsledků druhé světové války.

Rusko popírá „geopolitické úklady“ vůči běloruskému sousedovi

Lavrov během projevu vyzval běloruskou vládu, aby přistupovala pragmaticky k řešení vzájemných sporů a přestala ve vztazích s Moskvou hledat „geopolitické úklady“. Nynější rozpory ohledně ceny ruské ropy dovážené do Běloruska jsou „absolutně běžné“, uvedl.

Vláda běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se dostala do ostrého sporu s Moskvou kvůli plánovanému zdražení dodávek ruské ropy do Běloruska, které by Minsk připravilo ročně o miliardy dolarů. Spor vyhrotilo prohlášení vysokých ruských vládních činitelů, že podmínkou dalších slev je prohloubení integrace v rámci projektu takzvaného svazového státu vytvořeného v roce 1999.