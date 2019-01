Demokraté schválili navzdory Trumpovi návrhy zajišťující finance pro vládní úřady

Bílý dům také nedlouho před hlasováním varoval, že poradci prezidenta Donalda Trumpa doporučili návrhy vetovat.

Právě kvůli sporu o pět miliard dolarů (112 miliard korun) na stavbu zdi, který demokraté striktně odmítají, již dva týdny nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu.

Zatímco jeden z návrhů zajišťuje finance pro většinu úřadů do zářijového konce fiskálního roku, druhý se týká pouze peněz pro klíčové ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které zajišťuje ochranu hranic. Pro něj demokraté navrhli financování pouze do 8. února s tím, že do té doby by se obě strany měly dohodnout na kompromisu týkajícím se peněz na zeď.