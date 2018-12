Sověti s Tu-144 vyhráli souboj nadzvukových letounů, cestující ale nevozil ani rok

Ten nakonec vzlétl zhruba dva měsíce po Tu-144, 2. března 1969, a mírné zpoždění proti sovětské konkurenci měl i jeho premiérový nadzvukový let. Ihned po zveřejnění prvních obrázků sovětského letadla se vzedmula vlna dohadů o průmyslové špionáži, Tu-144 i Concorde totiž konstruktérům z rýsovacích prken vzešly velmi podobné, a Tupolevu se proto na Západě přezívalo „Concordski“. Ve skutečnosti ale byla podobnost mezi stroji dána všeobecně platnými zákonitostmi aerodynamiky.

Důkazem je i Boeingův nikdy nedokončený projekt 2707, který jako by z oka vypadl oběma rivalům. Američané se ale ze závodu o vyrobení dopravního supersoniku začátkem 70. let definitivně stáhli – Boeing totiž v únoru 1969 poslal poprvé do vzduchu velkokapacitní typ 747, který byl – na rozdíl od nadzvukových letadel – opravdu budoucností dopravního létání. A zatímco mezi prvním letem Jumbo Jetu a jeho zařazením do služby uplynul pouhý rok, byla cesta Tu-144 do provozu mnohem delší.

Havárie i nákladný provoz předznamenaly jeho konec

Od „panenského letu“ do nasazení na linky nakonec uběhlo sedm let, během kterých se konstruktéři jen obtížně vyrovnávali například s velkou spotřebou paliva. Pověsti letadla nepomohla ani havárie na pařížském aerosalonu v červnu 1973. Při předváděcím letu se tehdy Tu-144 při vybírání prudkého klesání rozlomil a v jeho troskách zemřelo 14 osob. Piloti se možná lekli prolétávající francouzské stíhačky, podle jiné verze šlo o důsledek snahy trumfnout při letové ukázce Concorde.

Nakonec se ale nadzvukové „tučko“ přeci jen dostalo do služby Aeroflotu, a to 26. prosince 1975 na lince mezi Moskvou a kazašskou Alma-Atou. Letouny nejprve dopravovaly náklad a poštu, teprve od podzimu 1977 jednou týdně i cestující. Kariéra stroje však měla nečekaně krátké trvání. Na konci května 1978 jednomu stroji během testovacího letu praskl přívod paliva a při následném nouzovém přistání přišli o život dva členové posádky. Tragický incident měl dohru v podobě zákazu letů s cestujícími.