V Maroku zadrželi podezřelé z vraždy skandinávských turistek. Čin je vyšetřován jako terorismus

Dánské ministerstvo zahraničí vydalo varování k cestám do Maroka poté, co se v horách poblíž obce Imlíl našla těla dvou zavražděných turistek. Z brutální vraždy čtyřiadvacetileté Dánky a osmadvacetileté Norky jsou podezřelí čtyři Maročané, kteří podle policie slíbili věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). Čin je vyšetřován jako teroristický.