Belgický premiér oznámil demisi. Jeho vláda se rozpadla kvůli globálnímu paktu OSN o migraci

- Premiérem se stal Charles Michel v říjnu 2014. Koalici tehdy vytvořily čtyři strany: tři vlámské – separatistická Nová vlámská aliance (NV-A), křesťanští demokraté (CD&V), liberální OpenVLD – a Michelovo valonské Reformní hnutí (MR). Michel se tehdy stal ve svých osmatřiceti letech nejmladším premiérem Belgie od roku 1840.

- Před nástupem do čela vlády byl od prosince 2007 do února 2011 ministrem spolupráce a rozvoje v několika belgických vládách. V únoru 2011 byl zvolen do čela liberální valonské strany Reformní hnutí (MR). V jejím čele byl až do nástupu do premiérského křesla v roce 2014.

- Ve funkci premiéra prošel nejtěžší zkouškou po teroristických útocích v Bruselu v březnu 2016, které si vyžádaly 32 obětí. Po útocích dali k dispozici své funkce belgičtí ministři vnitra a spravedlnosti Jan Jambon a Koen Geens, protože Belgie nedostatečně zareagovala na varování od Turecka o některých pachatelích útoku, které Turecko několikrát vyhostilo. Kvůli kritice bezpečnostních opatření na bruselském letišti, které bylo jedním z terčů krvavých atentátů, podala demisi ministryně dopravy Jacqueline Galantová, vláda ale nakonec tuto zkoušku přestála a Belgie poté rozšířila svou účast na bombardování pozic radikálního hnutí Islámský stát (IS), které se k útokům přihlásilo.

- Osudným se Michelovi stal až migrační pakt OSN, který rozložil jeho vládu. Michel již předtím řekl, že migrační pakt využívají některé politické strany „k šíření lží a nepravd“. „Má země ale bude na správné straně,“ řekl také.

- Michel se narodil 21. prosince 1975 v Namuru v rodině Louise Michela, který byl v letech 1999–2004 ministrem zahraničí a v letech 2004 až 2009 evropským komisařem pro rozvoj a humanitární spolupráci.

- Studoval právo v Bruselu a v Amsterdamu, v roce 1995 se stal ve dvaceti letech advokátem.

- V 16 letech vstoupil do strany Mladí liberálové Jodoigne, brabantského města, kde byl jeho otec od roku 1983 starostou. V roce 1994 Charlese Michela zvolili radním provincie Valonské Brabantsko. V roce 1999 jej zvolili do belgického parlamentu, v roce 2000 se stal ministrem vnitra v místní vládě Valonska – ve věku 25 let to byl nejmladší ministr v historii belgického království. Od roku 2006 byl starostou města Wavre.