Německo odškodní lidi, kteří byli za nacismu evakuováni do Británie. Včetně Wintonových dětí

Letos uplyne 80 let od začátku transportů, díky nimž se tisíce židovských dětí dostaly z nacistického Německa a jím okupovaných zemí do Velké Británie. Dnes jich podle odhadů žije asi tisícovka, polovina z nich ve Spojeném království. Podle mluvčího JCC Grega Schneidera se Německo vyplacením kompenzace „symbolicky hlásí k jejich utrpení“.

Z Československa před druhou světovou válkou zachránil 669 českých a slovenských dětí převážně židovského původu sir Nicholas Winton, který zemřel v roce 2015. První děti odcestovaly 14. března 1939, poslední, osmý vlak vyrazil z Československa 2. srpna 1939. Za své činy byl Winton několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu.

Odškodnění by uvítala Milena Grenfell-Bainesová, která se jako devítiletá se svou sestrou dostala do jednoho z Wintonových vlaků a přijela do Anglie.

„Sestra, která žije v Americe, už o tom ví. Mám dojem, že musíme znovu žádat o české občanství. Začínám to zkoušet. I po 80 letech tady ty dokumenty všechny mám. Jestli vážně nějaká kompenzace bude, tak to bude fajn, aspoň budu mít něco pro děti,“ řekla Grenfell-Bainesová s tím, že zatím nezná podrobnosti o případném odškodnění.

„Bylo nás 669 a bohužel už nás tolik není, ani nemůže být. Vím, že v Praze žijí čtyři z Wintonových dětí, v Anglii tři a je možné, že o tom ani nebudou vědět,“ dodala žena, která se jako jedno z mála dětí brzy po příjezdu do Británie setkala aspoň s jedním ze svých rodičů.