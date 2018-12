Mueller: Moskva nabízela Trumpovi v listopadu 2015 spolupráci. Vyšetřovatel FBI také upřesnil, jak "lhal" Manafort

Michael Cohen, Paul Manafort, James Comey a Robert Mueller – klíčové postavy obou stran případu údajného ruského vměšování do amerických voleb a taky aktéři pátečního dění. Zvláštní vyšetřovatel Mueller přišel během dne hned s několika závěry – někdejší osobní právník Donalda Trumpa Cohen podle něj přiznal, že v roce 2015 jednal s Rusem, který nabízel pomoc Moskvy a setkání s Vladimirem Putinem. Mluvčí Bílého domu v reakci prohlásila, že Cohen opakovaně lhal a nová zjištění nejsou nic, co by Trumpa mohlo poškodit.

„Prezident je tímto zcela očištěn. Díky!“ reagoval na to americký prezident Donald Trump na Twitteru.

Totally clears the President. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

Cohen, který se rozhodl s vyšetřovatelem spolupracovat, přiznal podle Muellera rozhovor s ruským občanem z konce roku 2015 jako jeden z „kontaktů s ruskými zájmy“. Tento člověk nabídl Trumpově kampani „politickou spolupráci“ a „spolupráci na vládní úrovni“.

Ruský představitel Cohenovi rovněž navrhl uspořádání schůzky mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která podle ruské strany mohla mít „mimořádný dopad, a to nejen politický, ale i obchodní“. K setkání nakonec nedošlo.