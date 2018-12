Poprvé v britských dějinách. Westminster si kvůli brexitu odhlasoval, že jím vláda pohrdá

Britský ministr spravedlnosti Geoffrey Cox v pondělí zkrácenou verzi analýzy prezentoval před poslanci a neochotu zveřejnit celé znění zdůvodňoval tím, že by tento krok poškozoval národní zájmy. Vláda žádala, aby se věcí údajného pohrdání parlamentem nejdříve zabýval jeden z výborů dolní sněmovny, její návrh ale neuspěl, načež poslanci v tomto ohledu rozhodli sami.

Kvůli sporu o právní stanovisko k „rozvodové dohodě“ s EU byl o několik hodin odsunut začátek rozpravy o tomto dokumentu, který bez souhlasu britského parlamentu nemůže vláda ratifikovat. Diskuse měla začít už ve 14:00 SEČ a naplánovaná je na dobu osmi hodin. Nejspíše se tak protáhne až do středečního rána.

„Tato debata už trvá dostatečně dlouho. Rozleptává naši politiku. A životy závisí na kompromisu,“ řekla o sporech kolem brexitu Mayová, která hájila dohodu uzavřenou s Bruselem jakožto nástroj pro dobrou bezpečnostní spolupráci a ochranu pracovních míst. Na otázku, co by následovalo, pokud by Dolní sněmovnou neprošla, odpověděla, že se k tomu vyjádří později.