Navzdory zatykačům jsou v Německu na svobodě stovky extremistů

Více než čtyři stovky německých pravicových extremistů jsou na svobodě i přes to, že na ně byl vydán zatykač. Policie totiž neví, kde se hledaní radikálové nachází. S odvoláním na data, která na dotaz poslankyně opoziční strany Levice poskytla německá vláda, o tom informoval list Neue Osnabrücker Zeitung. Zhruba tři desítky hledaných extremistů utekly podle úřadů do zahraničí, hlavně do Česka, Polska a Rakouska.