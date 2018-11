EU se musí poučit a změnit, řekl Macron na summitu. Merkelová má z dohody o brexitu smíšené pocity

Macron je přesvědčen, že z brexitu si EU musí vzít poučení a změnit se. „Musíme vyvodit všechny důsledky, protože se ukázalo, že Evropská unie má slabiny. Lze ji zlepšit. Evropa musí být přebudována. To je možnost, kterou podporuji a na které budeme dále pracovat,“ řekl. „Není to den, kdy bychom měli slavit, ale ani den smutku. Je to volba svrchovaného lidu,“ dodal na adresu britského rozhodnutí.

I francouzský prezident odmítl spekulovat, jak se rozhodne britský parlament. Nicméně usoudil, že v případě zamítnutí dohody by bylo na Británii, aby přišla s novými návrhy. „Je naší povinností být připraven na vše,“ zdůraznil.

Alternativa neexistuje, varuje Irsko

Irský premiér Leo Varadkar varoval, že „klamou sami sebe ti, kdo si myslí, že lze vyjednat lepší dohodu“, a upozornil, že EU by nepřistoupila na nová vyjednávání. Ti (britští poslanci), kteří s dohodou nesouhlasí, by si měli podle něj uvědomit, že by pravděpodobně nezískali v parlamentu podporu pro alternativní návrh – a rozhodně by pro to nezískali podpisy 28 států. „Jakákoli jiná dohoda existuje pouze v představách,“ upozornil.

Varadkar věří, že Mayová má silné vyhlídky, že brexitová dohoda projde britským parlamentem a že jeho poslanci si uvědomí, že alternativou je odchod bez dohody, čemuž se všichni chtějí vyhnout.