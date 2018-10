„Evropa bez Merkelové je možná.“ Německá média píší o odchodu kancléřky

„Především FDP a AfD musí najít nové strategie. Přijdou totiž o hlavní protivnici,“ píše server Spiegel Online. V případě protestní a protiimigrační Alternativy pro Německo naráží na to, že tato strana velkou část svých kampaní dosud stavěla na odporu proti Merkelové, která pro ni byla symbolem otevřené migrační politiky. Nyní si AfD bude muset hledat jiné terče.

Také deník Kölner Stadtanzeiger oceňuje způsob, jakým se Merkelová rozhodla skončit. „Když do toho ještě něco nepřijde, končí Merkelová své působení ve funkci jako historická postava: nejen jako první žena v kancléřství, nejen jako věčná kancléřka formátu Helmuta Kohla, ale také jako první v řadě německých šéfů vlády, kdo se z úřadu stahuje z vlastního rozhodnutí, nikoli kvůli porážce ve volbách nebo skandálu,“ míní list.

Přestavba koalice?

Novináři deníku Straubinger Tageblatt si myslí, že Merkelová způsobila obrovské překvapení. Upozorňují, že kancléřka teď musí počítat s tím, že její moc může mizet rychleji, než by jí bylo milé. To by ji prý mohlo přivést ještě k nějakému zásadnímu kroku. „Možná nás Merkelová brzy ještě jednou překvapí,“ dokáže si představit list.

Spiegel Online upozorňuje, že není vůbec jasné, jestli kancléřka ve funkci vydrží až do roku 2021. Na stole je podle Speigelu i to, že SPD koalici opustí (zprvu do ní socialisté ostatně vůbec nechtěli vstupovat) a v Německu se nové volby uskuteční dřív než za tři roky.

Podle Süddeutsche Zeitung je ve hře i možnost, že velkou koalici povede někdo jiný než Merkelová. Za ještě pravděpodobnější má ale vznik koalice CDU/CSU se Zelenými a svobodnými demokraty (FDP), o níž se neúspěšně jednalo už po loňských parlamentních volbách.