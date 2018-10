Američtí lékaři prozkoumají na žádost soudu Nikulinův psychický stav

Rusa Jevgenije Nikulina, jehož letos na jaře Česká republika kvůli obvinění z hackerských útoků vydala do USA, poslal v úterý soud v San Franciscu na psychiatrické vyšetření. Ruským médiím to sdělil Nikulinův advokát. Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. O vydání žádalo i Rusko.