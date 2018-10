Papež nařídil prověřit případ kardinála McCaricka, který je viněn ze sexuálního násilí

Podle agentury AP se už v roce 2000 dostaly do Vatikánu zprávy o stížnostech seminaristů na McCarricka, že je nutí s ním spát. Dopis do Vatikánu s takovými obavami napsal v listopadu 2000 reverend Boniface Ramsay ze semináře v New Jersey, tvrdí AP. Přesto se McCarrick následující rok stal kardinálem.

McCarrick byl jedním z předních představitelů katolické církve v USA, jeho rezignaci na post kardinála přijal papež František letos v červenci. Důvodem byla obvinění, že před téměř padesáti lety sexuálně zneužil několik nezletilých. Osmaosmdesátiletý McCarrick tvrdí, že si nevzpomíná na nic z toho, co je mu dáváno za vinu.