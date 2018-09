Uprchlíci přicházejí z Turecka i nadále. Navzdory dohodě EU s Ankarou a hlídkám na moři

Jedním z těch, kdo do Řecka proklouzli, je Alíréza Mohseni. Jeho rodiče utekli před válkou v Afghánistánu, on utíká z Íránu. „Vybrali jednoho z nás, uprchlíků. Nikdo z pašeráků to nebyl. A ten nás pak převezl na člunu na druhou stranu,“ popisuje Alíréza svou cestu z Turecka. Za převoz zaplatil 800 dolarů.

Na cestě za svým snem stát se DJem se ovšem Alíréza zasekl spolu se 17 tisíci dalších lidí na řeckých ostrovech. Navíc přímo v táboře Moria, který se stal symbolem nezvládnutí přistěhovalecké vlny.

Podle oficiálních údajů žije v Morii téměř devět tisíc lidí, tábor má přitom kapacitu jen 3100 osob. Po kritice ze strany humanitárních organizací se řecká vláda rozhodla přesunout dva tisíce lidí z Morie na pevninu, kde budou pokračovat ve svém azylovém procesu.