Prešpurk musí být dobyt, rozhodli v Praze před 100 lety. A Slováci získali Bratislavu

Prešpurk je německý, věděl Masaryk

„Neslovanskosti“ Prešpurku si byl dobře vědom dokonce i Tomáš Garrigue Masaryk, přesto na jeho začlenění do vznikajícího státu Čechů a Slováků jednoznačně trval: „Město Prešpurk vlastně nepatřilo ani Maďarům, stejně tak ani nám. Je to německé město. My na něj ale máme právo, protože zázemí je slovenské. My potřebujeme bezpodmínečně Dunaj.“

Mocnosti v čele se Spojenými státy nakonec jeho požadavku vyhověly a Prešpurk byl uznán součástí Československa.

Představitelé slovenského národa se oficiálně přihlásili k nově vzniklé republice v Martinské deklaraci z 30. října 1918: „Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa. Na všetkých kultúrnych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobily známym na celom svete, mala účast i slovenská vetev.“