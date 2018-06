Záchrana chlapců z thajské jeskyně se nedaří. Bahnitá voda komplikuje potápěčům cestu

Záchranáři mezitím ke vchodu do jeskyně Tcham Luang dopravili další velké vodní hadice a pumpy. Potápěči vojenského námořnictva, kteří se snaží dostat do nitra jeskyně, hlásí, že na některých místech ve čtvrtek ráno stoupala voda rychlostí 15 centimetrů za hodinu.

Přístup do vzdálenějších částí deset kilometrů dlouhého jeskynního komplexu komplikuje voda, která kvůli pokračujícím silným dešťům dál stoupá. Záchranáři se proto chystají vyvrtat šachtu, jež by posloužila jako alternativní vchod do jeskyní Tcham Luang.

„Provrtáme se jedním ze skalních komínů,“ řekl novinářům místní vojenský velitel, major Bunča Durijapan. „Britští potápěči šli rovnou z letadla do jeskyně, aby posoudili situaci,“ dodal na adresu tří potápěčů, kteří do Thajska přiletěli ve středu.

K záchranné operaci se připojilo také třicet amerických vojáků z velitelství ozbrojených sil USA v oblasti Pacifiku.

Voda je kalná a potápěčům světla nestačí

Podle ministra budou potápěči moci postupovat dál, až když se podaří odčerpat dostatek vody, aby vznikl prostor mezi stropem jeskyně a hladinou. Potápěči by také měli brzy začít používat speciální kyslíkové nádrže, které jim umožní ponořit se na delší dobu, dodal.