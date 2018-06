Amundsenova loď Maud se vrací domů. Po desítkách let na dně kanadského moře

Ledu bylo ale víc, než mořeplavci čekali. Expedice, která začala v létě 1918, se o několik let protáhla a Amundsen zbankrotoval dřív, než ji stihl dokončit. Maud tak nakonec sloužila obchodníkům z kanadského Hudsonova zálivu. Koupili ji od věřitelů, kteří objeviteli loď zabavili.

Loďaři z Askeru, kteří stavěli Maud přímo pro Amundsena, věděli, že má badatel severní cestou proplout z Atlantiku do Tichého oceánu. Na ztrouchnivělém trupu se proto dodnes dají najít stopy po unikátních detailech, které měly výpravě zajistit bezpečnou a v rámci možností i rychlou cestu mezi ledovými krami.

Na dně moře ležela skoro devadesát let

Bez údržby a nakonec i bez využití se Maud ve třicátých letech potopila v kanadském Cambridge Bay. Pod vodou zůstala 86 let, než ji Wanggaard se čtyřmi kolegy vyzvedl a dotáhl z Kanady ke grónským břehům.

Teď začíná druhá a ještě náročnější etapa: cesta zpátky do Evropy. „Zahajujeme ten nejdelší úsek, až na Island. Když nás dostihne velká tlaková níže, budeme ji muset nechat přejít a počkat, až bude zase klid,“ přiblížil Wanggaard.

Jak dlouho bude cesta domů přesně trvat, to zatím nikdo neví. Jisté ale je, že Maud na rozdíl od sesterských lodí – kterými jsou Gjoa a Fram – po návratu nečeká renovace. Stejně jako ony sice zamíří do muzea, návštěvníci by ji tam ale měli najít ve stavu, v jakém ji zachránci vyzvedli na hladinu.