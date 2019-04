Evropský parlament odmítl protipirátskou smlouvu ACTA

„Rozhodně to chápeme jako jedno z největších vítězství pirátských stran,“ prohlásil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. „Nejde možná o konečné vítězství, ale je co slavit,“ dodal. Europoslanci podle něj z velké části reagovali na protesty. Možná si ji i proto důkladněji prostudovali. Premiér Petr Nečas poznamenal, že krok není překvapivý a nezbývá než jej respektovat. Ministr průmyslu Martin Kuba jej doplnil, že rozhodnutí EP nemá jakýkoliv dopad do českého právního řádu. „Já byl od začátku zdrženlivý a říkal jsem: Vyčkejme, jaký ten vývoj bude. Ukázalo se, že jsme byli zdrženliví velmi rozumně,“ podotkl ministr průmyslu.

Parlament poprvé využil pravomoci odmítnout mezinárodní obchodní smlouvu. Proti přijetí smlouvy ACTA podle tiskového odboru EP hlasovalo 478 poslanců, 39 bylo pro a 165 se

zdrželo hlasování. „Jsem velmi potěšen, že parlament následoval mé doporučení smlouvu ACTA odmítnout,“ konstatoval po hlasování britský poslanec David Martin, který předkládal podklady k hlasování. Zopakoval své výhrady, že dokument je příliš vágní, může být nesprávně vykládán, a mohl by tedy ohrozit občanské svobody. Zároveň však zdůraznil, že je potřeba nalézt alternativní způsob ochrany duševního vlastnictví v EU.

David Martin, britský poslanec: „Jedná se o historicky největší porážku Evropské komise. Největší vliv měli externí aktivisté, kteří jednali s EP. Kritizoval jsem ACTA a komise mě nevyslyšela. Zlepšit by se měla definice internetových poskytovatelů i sankcí. Otázka je, co bude následovat. Komise se chce s ACTA obrátit na Evropský soudní dvůr.“

Francouzská konzervativní europoslankyně Marielle Galloová naopak nad výsledkem hlasování vyjádřila lítost. Poslanci podle ní „neměli dost politické odvahy postavit se pirátství“. Parlament podle europoslankyně také podlehl dezinformační kampani. Německý konzervativní poslanec Daniel Caspary pak vyjádřil přesvědčení, že parlament měl s hlasováním počkat až na rozhodnutí Evropského soudního dvora, který projednává slučitelnost smlouvy ACTA s evropským právem.

Během jednání, která předcházela hlasování o souhlasu s ACTA nebo jejím odmítnutí, čelil EP nebývalému lobbingu tisíců občanů EU, kteří pomocí demonstrací v ulicích, e-mailů a telefonátů vyzývali poslance, aby dokument odmítli. Parlament také obdržel petici, kterou podepsalo 2,8 milionu občanů z celého světa, která jej rovněž vyzývala k odmítnutí smlouvy ACTA.

Odpůrcům vadí zejména diskutabilní pasáže, které mohou zasahovat do soukromí osob. Obsahují například možnost odpojit uživatele od internetu nebo možnosti prohledávat obsah pevných disků při přechodu hranic. V mnoha státech by takové počínání bylo v rozporu se současnými zákony. „Jakkoliv byla ACTA kontroverzní, tak její největší slabinou v celosvětovém měřítku byla skutečnost, že žádným způsobem nezohledňovala státy, které k padělatelství přispívají nejvíce,“ prohlásil advokát Vratislav Urbášek. „Z velké části je toto rozhodnutí výsledkem racionálního posouzení toho textu,“ dodal.