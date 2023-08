Klimt, Warhol, da Vinci. Ukrajina eviduje díla vlastněná Rusy, na které jsou uvaleny sankce

Hospodářské postihy uvalené na stovky Rusů mají omezit možnosti těch, kteří z války profitují nebo ji podporují, přesouvat svůj majetek po světě, upozornil list The Guardian, podle něhož však lze umělecká díla relativně snadno prodávat přes hranice států bez upozornění úřadů a subjektivní povaha jejich hodnoty umožňuje snadné zvyšování nebo snižování ceny.

Praní peněz skrz umění

NAZK tvrdí, že ruští oligarchové tak sankcím navzdory mohou stále „snadno skrývat a prát své peníze skrze umělecké objekty“.

„Obrazy, sochy, umělecké šperky – to je přesně to, co se používá jako klička k obcházení sankcí. Sekce ‚Válka a umění‘ přispěje k práci na prevenci obcházení sankcí, vyhledávání uměleckých aktiv sankcionovaných Rusů s cílem jejich zmrazení, konfiskace a budoucího předání Ukrajině,“ uvádí úřad na svém webu. V současné době se podle něj v databázi nachází přes 300 uměleckých děl v odhadované hodnotě přes 1,3 miliardy dolarů (téměř 30 miliard korun).

V některých případech byla umělecká díla prodána lidem, kteří nejsou na sankčních seznamech, ale jejich dřívější ruské vlastnictví bylo zmíněno ve snaze odradit od toho, aby byly použity k praní jmění, píše The Guardian.

Ukrajinská agentura pro prevenci korupce uvádí, že zveřejněné informace pocházejí z otevřených zdrojů. „Údaje o hodnotě a vlastnících uměleckých předmětů se mohou v průběhu ověřování měnit a aktualizovat. Obvykle se sankcionované subjekty snaží vlastnictví takového majetku skrýt,“ píše NAZK a dodává, že neexistují oficiální údaje o přímých majitelích uměleckých předmětů a formálně to mohou být někdy jejich příbuzní nebo dílo může v krátkém čase několikrát změnit majitele.