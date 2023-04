Věznění novináři a opozičníci mají pro Kreml hodnotu. Mohou je vyměnit, míní pozorovatelé

Podle Procházkové spojuje oba případy demonstrace ruské síly a bezohlednosti. „Je to ukázka nám všem, že se Rusko už nebude řídit žádnými normami. To, že dostal Kara-Murza 25 let, mě překvapilo. I v současném Rusku to je trest nebývale vysoký a krutý,“ upozorňuje Procházková a dodává, že jde o trest za slovní vyjádření. Podle novinářky je to signál dovnitř Ruska, že takové tresty budou padat za diskreditaci ruské armády.

Zároveň Procházková poukazuje na to, že trest pro Kara-Murzu je i signálem do zahraničí. „Rusko tedy přestává respektovat jakékoli hranice, to se týká i zatčení našeho amerického kolegy. Je to signál i dalším americkým novinářům, kteří v Rusku působí,“ upřesňuje.

Podle Procházkové zahraničních zpravodajů v Moskvě mnoho nezůstalo. Ti, kteří ano, musejí být opatrní. „Leckdy našlapují kolem témat velice opatrně. Pamatuji si, když nastoupil do funkce (Vladimir) Putin, tak vyhostil také několik novinářů,“ vzpomíná. Mezi vyhoštěnými byla i sama Procházková.