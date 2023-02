Mohl zůstat s rodinou v Plzni. Místo toho odjel Serhij na frontu bránit „Ukrajinu, EU i Česko“

Serhije Kolase a jeho rodinu dělí od sebe přes patnáct set kilometrů. Zatímco on odjel na Ukrajinu bojovat, jeho žena a děti zůstaly v Plzni, kde se cítí být už šest let doma. Serhij se přitom mohl válce lehce vyhnout. Kdyby zůstal v Česku, mobilizace by se ho nedotkla. S pomocí rodné zemi ale neváhal.