„Očekávali jsme od nich cokoliv,“ popsala žena, která při ruské okupaci rodila ve sklepě

Byly to pro ni nejtěžší dny v životě, 10. března jejich město obsadili Rusové. Ještě stačili přesunout věci do sklepa, v něm ale Olga zůstala sama. Jejího manžela totiž jako policistu ve službě ruští vojáci ihned zajali. Hned z kraje okupace Serhije přivedli do sklepa pod ruinami, ve kterém ho drželi tři dny. Podle jeho slov jej i mučili.

„Vzali mou vlastní pistoli, nevěděl jsem, zda je nabitá, nebo ne. Zamířili mi na přirození a vystřelili. Nebyla nabitá,“ popsal Serhij Balan. Kromě psychického nátlaku ho soustavně bili. „Jiný vytáhl pistoli, zamířil mi vedle ucha a začal střílet,“ dodal.