Když my jsme hledali zbraně, Němci možná hledali zdroje energie, říká velvyslanec Kafka

Německo bere vážně hrozbu, že do Evropy zcela přestane na podzim nebo v zimě proudit ruský plyn, podotýká Kafka. „Možná už od samého počátku války to byl jeden z důvodů určitého rezervovaného nebo méně emotivního přístupu Německa k šoku z ruské agrese.“

Na přístupu Berlína se podle něj mohla podepsat i zkušenost z migrační krize z roku 2015, do které Němci vstoupili velmi emotivně, ale během roku „se tak trochu vyčerpali“. Proto nyní Němci spíše promýšleli, do jaké míry si mohou dovolit odejít od ruského plynu, míní Kafka.

„My jsme možná v počátku říkali – odejdeme, ať to stojí, co to stojí. Ale pak někdy po době dvou tří měsíců jsme zjistili, když pokračovaly sankční balíčky, že ne všechno ustojíme a že je zapotřebí naši podporu Ukrajině postavit na nějaký pevnější hospodářský piedestal. A v tom nám nakonec přišlo vhod, že v době, kdy my jsme hledali zbraně, tak Němci možná hledali energetické zdroje,“ dodal velvyslanec.