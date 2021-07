Slovenský ústavní soud pozastavil karanténu pro neočkované kvůli výjimce. Obnovil předchozí pravidla

Podle Ústavního soudu lidé po první dávce očkovacího preparátu nemají vytvořené protilátky tak, aby byli před onemocněním chráněni. Navzdory tomu po dobu jednoho měsíce platnosti vyhlášky by tito cestující nemuseli do karantény.

Ústavní soud zároveň obnovil platnost dřívější vyhlášky hlavního hygienika, podle které se karanténní opatření řídí zejména podle toho, ze kterého státu dotyčný na Slovensko přijíždí a zda má negativní test.

Možný návrat ke třem kategoriím zemí

Právě k tomuto opatření, jež rozděluje státy podle epidemického rizika do tří kategorií, by se země mohla vrátit, naznačili dříve během středy představitelé slovenské vlády.

Podle předchozího nařízení se cestující, kteří pobývali ve státech s nízkým epidemickým rizikem, karanténě po vstupu na Slovensko mohli vyhnout v případě, že byli očkováni nebo měli potvrzení o negativním výsledku testu či o prodělání nemoci v posledním půlroce. Karanténu šlo ukončit už v první den izolace absolvováním testu.

Na tomto zeleném seznamu naposledy byly více než čtyři desítky států včetně Česka; tento seznam ale vláda zrušila v souvislosti s novou vyhláškou hlavního hygienika, jejíž platnost ústavní soud nyní pozastavil.

Přísnější podmínky podle dřívějších pravidel platily pro cestující z jiných než takzvaných zelených zemí. Ti až na výjimky museli nastoupit do karantény, a to bez ohledu na to, zda byli očkováni. Dvoutýdenní karanténu mohli zkrátit absolvováním testu, který šlo podstoupit až osmý den izolace.