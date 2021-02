Z přetížených nemocnic v Chebu a Sokolově převážejí sanitky nemocné s covidem

„V 10 hodin odváží velkokapacitní autobus prvních deset pacientů z Chebu, poté převezou dalších pět lidí z Chebu a pak další ze Sokolova,“ uvedl ráno Podracký. Nemocnice v Chebu a v Sokolově reagují na vzniklou situaci ze čtvrtka, kdy do každé z nemocnic přijala 20 nových pacientů.

„Dříve jsme převáželi zejména pacienty vyžadující intenzivní péči, dnes musíme kvůli nedostatku kapacit převážet také pacienty na standardních lůžkách s kyslíkem,“ dodal mluvčí.

Ze sokolovské nemocnice zdravotníci přemístí deset pacientů do nemocnice v Berouně, Klatovech a Plzni. „Nemocnice je přetížená, převozy probíhají denně. Musíme uvolňovat lůžka pro nové covidové pacienty,“ řekla Markéta Singerová, mluvčí firmy Penta Hospitals CZ, kam spadá v kraji nemocnice v Sokolově a Ostrově.

Zdravotníci přemisťují pacienty s koronavirem i v rámci kraje do covidových center, například do nemocnice v Mariánských Lázních nebo do Rehosu v Nejdku. Ze sokolovské nemocnice sanitka převeze celkem pět pacientů do Rehosu.