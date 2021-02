Rakousko ruší výjimky pro pendlery, budou muset předložit test

Vídeň už v pondělí ohlásila postupné rozvolňování opatření proti šíření koronaviru, ale zároveň předeslala, že se zpřísní režim na hranicích.

I pendleři se podle Nehammera budou muset před příjezdem do Rakouska registrovat a musí se jednou za týden prokázat negativním PCR testem. Zavedení testovací povinnosti pro pendlery není překvapením, původně měla platit už od pondělí. Rakouská vláda ale zavedení opatření potvrdila až dnes. Na pendlery cestující do Rakouska se bude testovací a registrační povinnost vztahovat poprvé.

Nehammer také uvedl, že zůstávají kontroly na hranicích se sousedními státy včetně České republiky. Ministr v té souvislosti poukázal na to, že právě Česká republika má stále vysoké počty nově infikovaných. Pokračovat budou také kontroly na hranicích se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem.

Podrobnosti ohledně provádění hraničních kontrol mají být uvedeny v nařízení, na němž nyní podle Nehammera pracuje ministerstvo zdravotnictví.

Rakouská vláda zároveň zpřísnila podmínky cestování do země. Například z povinné desetidenní karantény po příjezdu do Rakouska se už lidé nebudou moci vyvázat novým negativním PCR testem. Dosud to bylo možné po pěti dnech.