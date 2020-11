ŽIVĚ: Poslanci projednávají příspěvky podnikatelům a úpravy insolvencí

Osobám samostatně výdělečně činným nebo společníkům malých společností s ručením omezeným bude stát vyplácet 500 korun denně. Kvůli tomu, že takzvaný kompenzační bonus zasáhne i do rozpočtů samospráv, Senát chce uzákonit jednorázovou státní náhradu pro kraje 300 korun na obyvatele.

Insolvence a exekuce

Z předlohy o insolvencích a exekucích chtějí senátoři vyškrtnout zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů. Souhlas by nebyl vyžadován podle vládního návrhu v případech, pokud dlužník požádal o moratorium do konce srpna. Úleva by se týkala mimo jiné leteckého dopravce Smartwings.