Zeman vyhlásil termíny voleb pro lidi v karanténě. Budou hlasovat dříve než ostatní

Zeman podle Ovčáčka o termínu voleb pro lidi v karanténě rozhodl již v úterý. Od úterního večera je prezident v nemocnici se zlomenou rukou a podrobil se operaci.

Standardní termíny byly vyhlášeny již dříve. Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října.

Lidé, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek hlasovat v krajských a senátních volbách díky speciálnímu zákonu, který byl nedávno přijat. Na jeho základě Zeman další termíny vyhlásil.

Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, tedy na drive-in volebních stanovištích. Případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.