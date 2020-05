Čína epidemii tajila, tvrdí americká zpráva. Podle Pompea jsou důkazy, že koronavirus unikl z laboratoře

AP: O nekalých záměrech Číny neexistuje veřejný důkaz

O propuknutí nákazy Peking informoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) 31. prosince 2019. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o situaci zpravil 3. ledna 2020 a o pět dní později čínské úřady veřejně za původce nákazy označily nový typ koronaviru.

Čínské úřady však opakovaně zlehčovaly závažnost nákazy a umlčovaly hlasy doktorů, kteří před virem varovali. Některé chybné kroky čínské vlády jsou ovšem patrně výsledkem byrokratických překážek, přísné kontroly informací a práce jednotlivých úředníků, kteří se zdráhají svým nadřízeným sdělovat špatné zprávy. Rovněž neexistuje žádný veřejný důkaz, který by nekalé záměry Číny potvrzoval, poznamenává AP.

Americké ministerstvo zprávu, která podle AP nepodléhá utajení a nese označení „pouze pro oficiální účely“, bezprostředně nekomentovalo.

Pompeo: Jsou důkazy, že virus pochází z čínské laboratoře

Únik informací do médií přišel poté, co šéf americké diplomacie Mike Pompeo v neděli v rozhovoru s televizí ABC řekl, že Čína nese odpovědnost za rozšíření koronaviru a musí se za to zodpovídat. Podle Pompea unikl virus z laboratoře ve Wu-chanu.

„Existují nesmírné důkazy o tom, že vzešel odtud,“ prohlásil Pompeo s poukazem na laboratoř ve Wu-chanu. „Čína je známá sklonem infikovat svět a využívat laboratoří, aniž by respektovala normy,“ pokračoval Pompeo. „Není to poprvé, co je svět vystaven nebezpečí kvůli viru pocházejícímu z čínských laboratoří,“ dodal.

Pompeo odmítl říci, zda se domnívá, že Peking virus vypustil záměrně a podle agentury Bloomberg se nevyjádřil ani k tomu, zda byl vir uměle vytvořený. Poznamenal ale, že souhlasí se zprávou amerických tajných služeb, které vylučují genetickou modifikaci viru nebo jeho umělé vytvoření.

Americký politik také vyjádřil politování nad nedostatkem spolupráce čínských úřadů na osvětlení původu pandemie. „Stále brání přístupu Západu, nejlepším lékařům,“ postěžoval si Pompeo. „Je potřeba, abychom tam mohli vstoupit. Stále nemáme vzorky viru, které potřebujeme,“ upozornil Pompeo.