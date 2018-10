Podezření z kupčení s hlasy prověřuje policie na severozápadě Čech. A nejen tam

Například v ústecké čtvrti Krásné Březno v pátek nahlásila zapisovatelka policii případ, kdy najednou přišlo zhruba 30 voličů, kteří obvykle o volby zájem nemají. Navíc je údajně k volební místnosti přivezl automobil. V posledních volbách tam volilo jen 13 procent lidí.

Podezřele mnoho lidí najednou přišlo volit v pátek do jedné volební místnosti v Bílině, podle členů volební komise přitom nevěděli, jak správně volit.

Moldava náhle získala více obyvatel

V jedné z nejmenších obcí Moldavě, která ale spravuje velkou část hřebene Krušných hor nad Teplicemi, se v posledních dnech před volbami přihlásilo k trvalému pobytu více lidí. Za dva týdny získala obec 17 nových obyvatel. Pokud by všichni přišli k volebním urnám, bylo by to o pětinu voličů navíc.