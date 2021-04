Jak dostat člověka do vesmíru? Ruská cesta má začátek v bahně Rjazaně

Sud naplněný plynem. A dál?

Ve škole sám sebe vnímal jako cizince. „Cítil jsem se mezi nimi izolovaný, ponížený, vyhnaný, a proto jsem se ponořoval do sebe, nutilo mě to hledat velké věci, abych získal od lidí pochvalu a nebyl stále přezírán,“ vysvětloval později, proč školní docházku nahradil domácí výukou. Při samostudiu objevoval fyziku, chemii, matematiku, astronomii. A také ho bavilo vyrábět modely aut, balonů a strojů.

Nakonec dokázal vystudovat a stal se učitelem aritmetiky a geometrie na střední škole v Borovsku, zapadlé oblasti, kde noví lidé nejčastěji končili za trest. Tam našel nejen manželku, ale také dost času na to věnovat se tomu, co ho bavilo – přemýšlení o strojích.

V šestadvaceti letech se poprvé zamyslel nad tím, co ho později proslavilo, nad strojem těžším než vzduch, který by byl schopný letu: „Dejme tornu, že máme sud naplněný silně stlačeným plynem. Jestliže otevřeme jeden z jeho tenkých kohoutků, potom plyn nepřetržitým proudem vychází ze sudu, přičemž pružnost plynu, odpuzující jeho části do prostoru, bude stejným způsobem neustále odrážet i sud. Výsledkem toho bude nepřetržitá změna pohybu sudu.“

Tuto první myšlenku na raketu ale Ciolkovskij opustil a pokračoval dál s vývojem řiditelného kovového balonu, který měl řady těchto prvků využívat. V úspěšné práci mu ale bránily nejen neutěšené poměry carského Ruska, ale také „osud“ - jednou při požáru přišel o prakticky všechny výsledky mnohaleté práce, podruhé mu je vzala povodeň.

Rovnice z 25. srpna

Když roku 1897 Němci oznámili vznik řiditelné kovové vzducholodě, musel mít Ciolkovskij smíšené pocity – radost z toho, že stejnou věc navrhoval o deset let dříve, se mísila se smutkem, že tento stroj nevznikl v Rusku.

Znovu se obrátil k reaktivnímu pohonu, k raketám, ty mu začaly dávat největší smysl – nejlépe podle něj napodobovaly let ptáků. A protože v té době vyšla Verneho kniha Ze Země na Měsíc, začal uvažovat, že by se takový stroj dal použít k cestě mimo Zemi. V té době už se také přestěhoval do města Kaluga, kde žil až do konce života.

Na konci předminulého století neexistovala ani základní matematika, která by dokázala spočítat, zda je cesta mimo Zemi vůbec možná a jestli by ji člověk přežil. A přestože na takových úvahách v té době nezávisle na sobě pracovalo více vědců, nakonec na řešení přišel právě středoškolský učitel aritmetiky Ciolkovskij.

Ve svém deníku uvedl, že základní rovnici formuloval 25. srpna 1898. Zněla: V = V1, iii (J + ‚n2/rn,). Neboli konečná rychlost letu rakety se rovná součinu rychlosti vytékajících plynů a přirozeného logaritmu poměru počátečního množství pohonných hmot, ke konečné hmotnosti tělesa zvětšeného o jednu.