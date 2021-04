Z kolchozu do kosmu, z kosmu do učebnic. Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru

Vzhledem ke své velmi malé postavě (měřil pouze 157 cm) měl však jeden zvláštní, a přitom podstatný problém. Špatně viděl při přistávání z pilotní kabiny svého MiGu-15. To vyřešil tím, že si do sedačky pod sebe dával malý tvrdý polštářek, aby seděl výše a měl lepší výhled.

Kosmonautská podmínka: 35-175-75

První fází výběru do oddílu sovětských kosmonautů, kterou tyto pohovory byly, prošlo přes tři tisíce vojenských pilotů. Základním kritériem, kromě výborného zdravotního stavu a dokonalého kádrového profilu, byl věk do 35 let, výška do 175 centimetrů a váha do 75 kilogramů. Přes další kolo se dostalo již jen 206 kandidátů, ze kterých byla nakonec vybrána dvacítka mužů, budoucích dobyvatelů kosmu. A mladý Jurij Gagarin byl mezi nimi.

V polovině ledna 1960 přišel rozkaz, aby se hlásil začátkem března v Moskvě. Spolu s manželkou Valjou a dcerou Jelenou (druhá dcera Galina se jim narodila krátce před jeho letem do vesmíru) odjel začátkem března 1960 do hlavního města Sovětského svazu, za dobrodružstvím, jehož rozsah si ani on sám nedovedl v tom okamžiku představit.