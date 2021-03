Gagarinovi se stala osudnou touha vrátit se k létání. Zemřel před půl stoletím

Dodnes přitom není úplně jasné, proč vlastně na jaře 1961 padla v rámci skupinky prvních kosmonautů volba právě na Jurije Gagarina. Až v posledním kole výběru dostal přednost před Germanem Titovem a díky necelé dvě hodiny dlouhému letu se zapsal do dějin kosmonautiky (Titov do vesmíru letěl o čtyři měsíce později). I v napjaté atmosféře počátku 60. let minulého století se z Gagarina stala světová superstar, které se dostávalo nadšeného přivítaní na obou stranách železné opony.

Sám kosmonaut, který pocházel ze skromných vesnických poměrů, přitom kolotoč slávy zrovna nemusel. Z rodné vsi Klušino, jež leží ve Smolenské oblasti na západě Ruska, se dostal až na oběžnou dráhu díky svému technickému nadání - vyučil se slévačem a jako nejlepší student postoupil na technickou školu v povolžském Saratově. Tam se také v místním aeroklubu poprvé dostal za pilotní páky. Létání se věnoval i poté, co v roce 1955 nastoupil vojenskou službu, během které absolvoval Vojenské letecké učiliště v Orenburgu.

Uniformu už Gagarin do konce svého života nesvlékl, kariéru pilota zahájil u stíhačů na základně Luostari na severozápadě země. Koncem roku 1959 získal hodnost nadporučíka - a ve stejné době už v Sovětském svazu naplno běžel výběr kandidátů na kosmický let. Prvotními kritérii byl věk mezi pětadvaceti a třiceti roky, výška do 175 centimetrů, váha do 72 kilogramů a výborné zdraví. V první fázi bylo vybráno 3461 adeptů, z nichž se po prozkoumání zdravotnické dokumentace udělal užší výběr.

V březnu 1960 bylo nakonec vybráno dvacet mladých pilotů, mezi nimiž nechyběl ani Gagarin, kteří se ve Středisku přípravy kosmonautů začali připravovat pro první pilotované lety do vesmíru. „Výcvik probíhal v absolutní tajnosti,“ napsal Gagarin ve své knize Cesta do vesmíru. Den začínal rozcvičkou pod širým nebem za jakéhokoli počasí pod přísnou kontrolou lékařů. Na konci výcviku se jako nejlepší ukázali být Gagarin a o rok a půl mladší German Titov.