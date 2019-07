Herečka Patricia Clarksonová přijela do Varů s Řidičským průkazem. Odveze si cenu

Na pozornost je Patricia Clarksonová zvyklá, přesto ji cvakání foťáků a jásot fanoušků v Karlových Varech překvapil. „Šokovalo mě, kolik lidí tady chtělo můj podpis. Myslela jsem si, že tady bude maximálně jeden člověk, který by o něj stál. Lichotí mi to. Možná je to tím, že už jsem toho natočila tolik, že lidé alespoň něco z toho prostě museli vidět,“ komentovala později zájem festivalových návštěvníků.

A vidět ji mohli v mnoha titulech. Kromě seriálů Domek z karet a Ostré předměty také například v dramatu Dogvile od Larse von Triera, Na Prokletém ostrově Martina Scorseseho nebo ve snímku Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona.

Na festivalu uvedla komedii Řidičský průkaz z roku 2014. Hraje v něm newyorskou kritičku, která se po rozvodu rozhodne naučit řídit. Lekce za volantem bere u pedantského taxikáře v podání Bena Kingsleyho.