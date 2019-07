Otázku z titulku si pokládá Marek Eben ve čtvrtých festivalových vteřinách. Ty jsou zároveň plné inspirativních odpovědí. Bily Crudup prozradí, kdo ho učil hrát na kytaru a komu by on rád zaparkoval auto, a zjistíte taky, jak dlouho trvá Eltonovi Johnovi napsat písničku. Kdyby to jako inspirace nestačilo, vždycky si můžete dát houbičky. I o těch je řeč.